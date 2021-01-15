Украинская оппозиция бьёт током. Российским

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15 января 2021, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев заявил, что Украина снова начала покупать электроэнергию в Белоруссии. В прошлом году поставки из России и Белоруссии привели к политическому скандалу в «Незалежной». Команда Порошенко после этого пыталась обвинить администрацию Зеленского в государственной измене.



Предыдущая украинская власть считает своей главной заслугой – построение энергетической независимости от Москвы. Киев смог отказаться от российского газа, заменив его поставками из Европы. При этом украинские чиновники не исключали, что «Незалежная» возобновит импорт российской электроэнергии. Весной прошлого года Национальная комиссия по регулированию вопросов энергетики и коммунальных услуг ограничила импорт электроэнергии из стран СНГ.



Верховная Рада до этого приняла закон, запрещающий покупать энергоресурсы в России и странах СНГ на бессрочной основе. Покупка электроэнергии в России и Белоруссии обусловлена тем, что в прошлом году на Украине были остановлены 30% всех атомных энергоблоков. Снижение собственного производства электричества создало предпосылки для доступа иностранных поставщиков, считают депутаты от партии Порошенко. Парламентарии также возмущены тем, что Белорусская АЭС, построенная на российские деньги, поставляет на Украину электроэнергию по завышенным тарифам.



