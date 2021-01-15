В США диктор хоккейной арены в перерыве матча НХЛ разложил на льду «Косынку»

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15 января 2021, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sports.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В перерыве матча между «Колорадо» и «Сент-Луисом» диктор арены в Денвере Коннор Макгахи вывел на лед изображение своего компьютера и разложил пасьянс прямо на льду. Ведущий местных спортивных трансляций на радио известен тем, что весной прошлого года комментировал кошачьи бои.

Коннор Макгахи с детства посещал матчи своей любимой команды вместе со своими братьями и отцом. Его семья увидела расцвет команды, в составе которой зажигали Руа, Сакик и Форсберг – в итоге «Колорадо» взял два Кубка Стэнли и был одной из сильнейших команд НХЛ.

В жизни Макгахи был период, когда он всерьез мечтал стать лоцманом. Его дед жил в Вирджинии и работал на Восточном побережье в одном из крупнейших портов.

Коннор начинал свою работу в качестве диктора с баскетбола и бейсбола. Однажды кассета с его голосом попала к Алану Роучу - профессионалу, работавшему на играх НФЛ и НХЛ. Именно он порекомендовал Макгахи университету Денвера.

«Конор поразил меня, его запись была действительно хорошей. Сначала он подменял меня на матчах университета Денвера, а чуть позже – и на играх «Колорадо». И хотя звучит это все великолепно, но за один матч ты зарабатываешь 75 долларов, а сколько хоккейных игр в сезоне? К счастью, у него везде были хорошие отношения, так что он начал работать на радио и телевидении», - рассказывает Алан Роуч.

Эфиры с Макгахи слушают, даже если матчи «Эвеланш» параллельно транслируют по национальному телевидению.

Любопытно, что когда в прошлом году НХЛ остановила сезон из-за коронавируса, Коннор Макгахи начал озвучивать видео с играми кошек и собак, которые потом набирали десятки тысяч просмотров в твиттере.

«Люди говорят: «мне нужно посмеяться». Вокруг полно серости и уныния. Нам нужно больше радости и юмора. Хоккейный твиттер – большая семья, но это позволяет выйти за рамки. Одна женщина даже написала мне, что ее вообще не волнует хоккей, но она подписалась на меня ради роликов с котиками», - рассказал ведущий спортивных трансляций из Денвера.