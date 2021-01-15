В Швеции негативно оценили видео о вымышленной войне с Россией

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15 января 2021, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

флаг Швеции, фото: pixels.com

Пользователи из Швеции активно обсуждают в Интернете серию роликов министерства обороны под названием «Когда начнется война», в которых Россия представлена как потенциальный противник в будущих вооруженных конфликтах.

Минобороны Швеции в качестве противоборствующих сторон выбрали США как союзника Стокгольма и Россию вместе с Китаем. Кроме того, в видео нет прямого указания на это, но используются косвенные подсказки и отсылки к советско-американскому противостоянию. Однако шведы негативно восприняли такую подачу материала.

«Мы видели, что они используют дезинформацию, чтобы повлиять на общественное мнение". Ха-ха, а шведское государство этого не делает?» - высказал один из пользователей.

«Кажется, вся эта постановка посвящена оправданию мультикультурализма, инопланетного вторжения, пропаганде устрашения из-за России и так далее», - предположил другой.

«Вы когда-нибудь планировали и практиковали сценарий, когда Америка атакует Швецию, или нам следует бояться только русских?» - с иронией к увиденному отнесся подписчик.

При этом некоторые решили, что нужно перестать придумывать угрозы для безопасности Швеции.