Как попасть в Припять, и что происходит в Чернобыльской зоне

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14 января 2021, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На въезде в Зону, перед КПП «Дитятки», можно купить состаренную табличку «CAUTION RADIOAKTIVE». Здесь продаются различные сувениры и противогазы советского образца. Можно заказать экскурсию в мертвый город Припять и в «Рыжий лес». 22 декабря минувшего года в Зоне состоялось открытие первой очереди Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Превращать катастрофу в коммерческий проект начали еще в середине 90-х. Бывшие комсомольцы основали «Чернобыльтур» с офисом в Киеве.

В рекламном буклете сообщается, что доза радиации в однодневном туре по Чернобыльской зоне такая же, как за час полета в самолете. И уточняется: лес дезактивирован.

Правила нахождения в Зоне отчуждения предполагают пребывание здесь в «закрытой одежде»: шорты, укороченные брюки, юбки, открытая обувь и короткие рукава исключены даже летом. Нельзя есть, пить и курить на воздухе. Прикасаться к строениям, деревьям, растениям. Собирать и употреблять в пищу грибы, ягоды, фрукты, орехи в лесах и в садах покинутых населенных пунктов. Садиться на землю. Ставить фото и видеотехнику, сумки, рюкзаки и другие личные вещи на землю.

В середине 90-х существовали планы преобразования пострадавшей территории в уникальный биосферный заповедник-лабораторию, где ученые со всего мира исследовали бы, что сильнее - техногенная катастрофа или природа, но время внесло свои коррективы. В Зоне решили построить Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). «Отработавшее» ядерное топливо отличается от «отработанного» и не равно понятию «радиоактивные отходы», его хранилище не является могильником.

Полноценный политический суверенитет Украины невозможен без энергетической независимости, а отработавшее (облученное) ядерное топливо страна до сих пор отправляет в Россию. Процедура транспортировки топлива обходится в 150-200 миллионов долларов ежегодно.

Петр Котин, временно исполняющий обязанности президента НАЭК «Энергоатом», рассказал журналистам:

«Да, вывозим в Россию отработавшее топливо. В 2020 году два вывоза было, в мае 2021-го еще планируем литерный рейс - надеюсь, последний. Система такая: подаем им заявку, они подтверждают, потом дают шифрограмму, когда их встречать. До кордона везем мы, с группой сопровождения. Весь процесс от начала до конца контролируют представители МАГАТЭ».

По его словам, путь спецпоезда лежит на ПО «Маяк», который находится в «закрытом» городе Озерске Челябинской области.

В тепловыделяющих сборках, которые должны по технологии «спать» полвека, много элементов, которые можно повторно использовать в ядерном цикле. Но, как говорят украинские специалисты, извлекать их пока не научились. По данным Deutsche Welle, уран россияне все же успешно извлекают и используют в атомной энергетике. И еще: по истечении срока хранения Украина обязана забрать свое «выспавшееся» добро из России назад.

Первый контракт, касающийся строительства хранилища, был подписан Украиной с американской компанией Holtec еще в 2005 году. Кредиты под низкий процент выделяли тоже американцы. Но открытие первой очереди ЦХОЯТ состоялось только 22 декабря минувшего года.

«В двух метрах от контейнера излучение ожидается примерно 3 миллизиверта в час (доза радиации, которую современный человек получает за год) Но контроль будет дистанционный, не физический», - сообщил присутствовавшим на открытии журналистам главный инженер проекта Андрей Савин.

«А здесь, где мы находимся, чисто, как в Киеве. Слой земли снят. Под ногами бетон», - добавил специалист.

Операторы опускают рюкзаки на поземку, прицеливаются объективами в сторону транспортера, на платформе которого стоит огромный цилиндр, пустой и тяжелый даже на вид. Механизм медленно приподнимает 30-тонный контейнер: тренировка вхолостую. Когда придет срок, на узле перегрузки в стальной цилиндр зальют бетон — для дополнительной защиты, прежде чем поместить внутрь, еще один контейнер, с ОЯТ. Потом герметизируют. И транспортер с грузом поползет со скоростью 600 метров в час туда, где топливу предстоит находиться ближайшие сто лет. Возникает ассоциация с «посланиями потомкам», которые комсомольцы в прошлом веке торжественно помещали в капсулы и замуровывали в различных местах.

По словам Андрея Савина, стоимость ЦХОЯТ составляет порядка 1 миллиарда 300 миллионов 527 тысяч долларов.