Минобороны Швеции опубликовало серию видео о возможной войне с Россией

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14 января 2021, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Военное обозрение

флаг Швеции, фото: pixabay.com

Министерство обороны Швеции выпустило серию видеороликов о потенциальных угрозах войны в разных условиях. Серия названа «Когда начнётся война», в ней неявно в качестве потенциального противника выступает Россия.

Этими роликами шведское население морально готовят к возможным конфликтам в будущем. В видеосюжетах показано, какие угрозы на данный момент существуют у страны, насколько к ним готова армия, и как военные конфликты могут отразиться на жизни шведов. Указывается в том числе, что Швеция может стать участником боевых действий в арктическом регионе.