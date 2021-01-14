Олимпийского чемпиона заметили при штурме Капитолия

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14 января 2021, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

В день утверждения итогов выборов главы американского государства – 6 января -толпа сторонников действующего президента США Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия.



Среди протестующих сложно было не заметить мужчину высокого роста в куртке олимпийской сборной Америки. Предположительно это был Клит Келлер - олимпийский чемпион по плаванию. Клит неоднократно поддерживал политику действующего президента, поэтому его нахождение в толпе бунтовщиков мало кого удивило. На видео заметно, что Келлер не препятствует полицейским, не ломает имущество и вообще ведёт себя спокойно. Однако после подтверждения личности его могут привлечь к ответственности. Многим протестующим уже предъявили обвинение в хулиганстве.



Келлер ушёл из спорта более 12 лет назад. Спортсмен развёлся с женой, остался без дома и жил в автомобиле. Клит работал в агентстве недвижимости. После событий в Капитолии, с места работы Келлера убрали всю информацию о нём и отказались комментировать его участие в беспорядках.



