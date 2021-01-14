Австралийские власти хотят убить голубя, совершившего перелет из США

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14 января 2021, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Голубь пережил необычный 13000-километровый вояж через Тихий океан из Соединенных Штатов в Австралию. Теперь власти считают птицу опасной в инфекционном плане и намереваются ее убить. Об этом пишет американское новостное агентство Associated Press.

Дело в том, что это гоночная птица пропала во время состязаний в штате Орегон 29 октября прошлого года и уже 26 декабря голубь был обнаружен в австралийском городе Мельбурн. Человек обнаруживший птицу Кельвин Селли-Берд сообщил прессе, что голубь пересек Тихий океан, а также о том, что назвал голубя Джо в честь Джо Бадена. Эта история привлекла внимание карантинную службу Австралии. Теперь власти рассматривают возможность найма профессионального ловца птиц.

Министерство сельского хозяйства, отвечающее за биобезопасность, заявило, что голубю «нельзя оставаться в Австралии», потому что это «может поставить под угрозу безопасность Австралии и местной популяции диких птиц».

Напоминаем, что в 2015 году правительство пригрозило усыпить двух йоркширских терьеров, Пистол и Бу, после того, как они были тайно ввезены в страну голливудской звездой Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд. Тогда незадачливым владельцам собак дали 50 часов, чтобы покинуть Австралию, псов вывезли на чартерном самолете.

Селли-Берд рассказал, что подкармливает голубя. «Я пошел посмотреть на него, потому что он был довольно слаб и, казалось, не боялся меня, и я увидел, что у него на ноге синяя повязка. Очевидно, что он ручной, поэтому мне удалось его поймать», - пояснил австралиец. Но сейчас голубь восстановился и поймать его не удается.

Он также сказал, что базирующийся в Оклахоме Союз американских гоночных голубей подтвердил, что Джо зарегистрирован на владельца в Монтгомери, штат Алабама.

Селли-Берд сказал, что пытался связаться с владельцем, но пока не смог дозвониться.

Секретарь Австралийской национальной ассоциации голубей Брэд Тернер сказал, что слышал о случаях, когда китайские гоночные голуби достигали западного побережья Австралии на борту грузовых судов. Тернер также заявил, что голуби из Соединенных Штатов могут быть переносчиками экзотических болезней, и согласился с тем, что Джо следует уничтожить.

По данным сайта pigeonpedia.com, самый большой полет на дальние расстояния, зарегистрированный голубем, начался в Аррасе во Франции и закончился в Сайгоне, Вьетнам, еще в 1931 году. Расстояние составило 11 600 километров (7200 миль) и заняло 24 дня.