ЕСПЧ признал жалобу Украины против РФ из-за присоединения Крыма частично приемлемой

Аргументы Недели → В мире 13+

14 января 2021, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Крым, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России из-за присоединения Крыма в 2014 году и продолжит ее рассмотрение. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

«Большая палата ЕСПЧ большинством голосов по жалобе Украины против РФ по Крыму признала ее частично приемлемой. Решение будет принято позднее», - сказано в сообщении.

Речь идет о том, что Российская Федерация якобы «несет ответственность за административную практику, представляющую собой многочисленные нарушения Европейской конвенции по правам человека в Крыму». Киев заявил, что Москва нарушила 12 статей конвенции и протоколов к ней, включая права на жизнь и безопасность. Жалоба «Украина против России» была подана в ЕСПЧ марте 2014 года.

«Суд определил масштаб рассматриваемого вопроса и постановил, что необходимо решить, была ли предполагаемая Украиной картина нарушения прав человека Россией в Крыму в период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года допустимой», -уточнили в суде.