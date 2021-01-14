Христиане 50 стран мира подвергаются массовым гонениям

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14 января 2021, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Международная христианская правозащитная организация Open Doors сообщила, что в 2020 году во всем мире подвергались притеснениям и преследованиям за свою веру более 340 млн христиан. Из них 4761 человек были убиты. Отмечается, что 90% смертей произошли в странах Африки.

В докладе содержится список стран с «очень высоким» и «крайне высоким» уровнем гонения на христиан. В этом рейтинге на протяжении 20 лет первое место занимает Северная Корея. В пятерке оказались Афганистан, Сомали, Ливия и Пакистан, однако погибло христиан больше всего в Нигерии - 3800 человек.

Представитель Open Doors Дэвид Ландрем заявил, что авторитарные режимы используют кризис с пандемией, чтобы оказать давление на христиан. В разных странах мира отмечено множество случаев, когда христианам отказывали в продуктовой и иной помощи во время пандемии, а в Сомали группировка экстремистов «Аш-Шабааб» объявила, что христиане виноваты в возникновении COVID-19.

В Индии, где проживает более 67 млн христиан, обращение в эту религию запрещено законом. Их бойкотируют на работе и по месту жительства, обратившимся в христианство грозит тюрьма.

Китай в 2020 году в рейтинге гонений занял 17 строчку. В Поднебесной приходам запрещают продавать Библию, из храмов заставляют убирать кресты, а христианскую символику заменяют изображениями председателя КНР и генерального секретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина. За верующими в храмах установлено видеонаблюдение.

Всего за один год с 36-го на 25-е место в рейтинге переместилась Турция. В Мексике и Колумбии христиане страдают от организованных преступных группировок, которые видят в верующих угрозу для своей деятельности, потому что «они выступают против коррупции и употребления наркотиков».

По данным Open Doors, в 2020 году дискриминации из-за своей веры подвергался каждый восьмой христианин в мире. В список доклада входит 50 стран.