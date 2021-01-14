Меган Маркл и Принц Гарри удалились из соцсетей

Карантин заставил известных супругов переосмыслить происходящие. Меган и Гарри приняли важное решение и удалили личные аккаунты в Twitter и Facebook, где публиковали совместные фото и делились новостями семейной жизни.
Причиной такого поступка стали ежедневные нападки и травля. Теперь все новости будут публиковаться на сайте официального благотворительного фонда.
Ранее весной прошлого года Меган и Гарри отказались от личного блога по той же причине, по которой ушли из социальных сетей. Последний пост был сделан в марте прошлого года.
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