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Меган Маркл и Принц Гарри удалились из соцсетей

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Меган Маркл и Принц Гарри удалились из соцсетей
Фото: соцсети

Карантин заставил известных супругов переосмыслить происходящие. Меган и Гарри приняли важное решение и удалили личные аккаунты в Twitter и Facebook, где публиковали совместные фото и делились новостями семейной жизни.

Причиной такого поступка стали ежедневные нападки и травля. Теперь все новости будут публиковаться на сайте официального благотворительного фонда.

Ранее весной прошлого года Меган и Гарри отказались от личного блога по той же причине, по которой ушли из социальных сетей. Последний пост был сделан в марте прошлого года.

АОл

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