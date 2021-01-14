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14 января 2021, 11:17 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Светлана Тихановская уже давно признаётся в Европе, как законный президент Белоруссии. Александр Лукашенко же является нелегитимным лидером и отторгается большинством государств. Вместо того, чтобы признать незаконность выборов 9 августа, он пошёл на разгоны демонстраций и фактически объявил себя полновластным монархом. Тихановская была вынуждена бежать и получила политическое убежище в Литве. Она воспринимается литовским правительством, как настоящий президент РБ.

Не так давно Тихановская предложила переименовать Белоруссию, но не так как многие думали. Страна в принципе сохраняет своё основное название. Да и речь касается, собственно говоря, литовского языка, а не русского. Чтобы не ассоциировать государство с Россией, оппозиционный политик предложила изменить некоторые буквы. Официально она звучит на литовском, как Baltarusija. Россия – в свою очередь именуется, как Rusija. Тихановская же предлагает ввести наименование – Belarusia, чтобы избежать даже намёков на Российскую Федерацию.

В соцсетях конечно же оценили подобный вариант. Но ярые критики правящего режима в РБ, включая различных оппозиционных сторонников интернета, утверждают, что было бы логично назвать страну Лукашией или чем-то вроде того с обязательным указанием на фамилию авторитарного вождя, всеми силами цепляющегося за власть.