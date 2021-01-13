Глава минздрава Турции в прямом эфире прошел вакцинацию от COVID-19
13 января 2021, 20:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа прошел вакцинацию от коронавируса нового типа вакциной СoronaVac китайской компании SinoVac. Прививку ему сделали в прямом эфире.
Своим поступком Фахреттин Коджа начал кампанию по вакцинации в Турции. Согласно последней информации, процедура прошла в городской больнице Анкары. После завершения вакцинации министра прививку получили члены научного совета страны.
Отметим, что ранее Коджа заявил об одобрении турецкими властями использования вакцины СoronaVac в экстренных ситуациях. Уточняется также, что вакцинация медиков начнется в четверг, 14 января.
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