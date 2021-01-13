Пандемия сделает Китай первой экономикой мира

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13 января 2021, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты Всемирного экономического форума считают, что Китай в ближайшие годы станет первой экономикой мира. В ближайшие годы Поднебесная сдвинет США с экономического олимпа благодаря техническому прогрессу, большой численности населения. По итогам прошлого года ВВП Китая составил 15,2 триллиона долларов. Это всего на 5 триллионов меньше, чем в США.



Ранее прогнозировалось планетарное первенство Китая в 2032 году, однако Японский центр экономических исследований провёл дополнительное изучение ситуации и сдвинул срок на несколько лет вперёд.



Китай умело преодолел пандемию и «ударил» по долгосрочному экономическому росту Запада. Восстановлению экономики способствуют решительные меры по сдерживанию распространения коронавируса. Китай остаётся одним из немногих государств, которое завершило уходящий год ростом экономики.



В 2021 году, по прогнозам экспертов, ВВП страны вырастет до 8,2%. Глава государства Си Цзиньпин заявил о завершении первого этапа возрождения нации. Сдерживание экономического роста Китая возможно только путём запрета на передачу Поднебесной новейших технологий, ограничения доступа к рынкам других государств. В этих условиях США продолжат политику введения новых санкций. Выход Китая в лидеры несёт определённые угрозы и для России. В будущем Поднебесная может вести диалог с РФ исключительно с позиции силы.



