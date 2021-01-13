В США к власти приходит «самое представительное правительство» в истории

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13 января 2021, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Америке при формировании первого правительства президентом Джорджем Вашингтоном в 1791 году все его члены были исключительно белыми мужчинами. 46-й президент США Джо Байден подчеркивает, что его администрация будет самой разнообразной с точки зрения представительства женщин, расовых и иных меньшинств в истории страны. Сторонники гендерно-распределительных движений и общественных организаций уже считают это важнейшим достижением нового руководства Соединенных Штатов.

Кабинет первой администрации Билла Клинтона состоял из 15 членов. В их число входили пять женщин, четыре чернокожих и два латиноамериканца. При Джордже Буше-младшем впервые чернокожий был назначен госсекретарем, а выходец из Азии – министром. При Бараке Обаме кабинет включал уже семь женщин и девять представителей различных расовых и иных меньшинств.

Теперь же США получают «самое представительное правительство» в своей истории. Впервые пост вице-президента будет занимать получерная-полуазиатка, а представительница коренного населения станет министром. Первая женщина займет пост директора национальных разведывательных структур, первый латиноамериканец станет министром внутренней безопасности, а другой выходец из Мексики – министром здравоохранения.

Профессиональные и деловые качества всех предлагаемых для занятия вакансий в США почему-то никто не обсуждает. Какое отношение имеют пол, цвет кожи или сексуальная ориентация к достижению поставленных руководством целей по выполнению тех или иных служебных обязанностей, остается под вопросом.

Поскольку министерских постов на всех не хватает, то кулуарная борьба ведется за назначения послами США за границу. Стать ими есть желающие и от сообщества геев с лесбиянками, и от представителей с ограниченными физическими возможностями, и даже от малых народностей. Никаких критериев профессиональных достижений за предыдущую карьеру у назначаемых и понятий об эффективности работы у них нет.

В 2016 году мечтающая занять пост президента США Хиллари Клинтон утверждала, что надо брать пример со скандинавов, у которых министерские и иные властные посты расписаны в пропорции 50 на 50 между мужчинами и женщинами. Не исключено, что в случае дальнейшей смены президента Байдена на вице-президента Камалу Харрис именно этим путем и будут в дальнейшем формироваться кадры и в Белом доме, и во главе отдельных министерств и ведомств.