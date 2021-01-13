США не могут защитить себя от действующего президента страны

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13 января 2021, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Спикер Конгресса Нэнси Пелоси заявила о необходимости «защитить США» от действующего президента Трампа. «Сегодня утром я обсудила с председателем Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) генералом Милли возможность введения мер предосторожности, направленных на сдерживание нестабильного президента от начала военных действий или получения доступа к кодам запуска, чтобы отдать приказ о нанесении ядерного удара».



Советник министерства обороны по ядерному оружию в ответ заявил, что Пелоси «не понимает принципы работы американского ядерного арсенала», а её заявления являются «несуразными», к тому же они «создают образ слабой Америки, а слабость провоцирует». Но может ли на самом деле Трамп единолично принять решение о применении ядерного оружия и как подобная система работает в России?



Итак, президент США действительно имеет исключительное право на применение ЯО «по традиции, если не по праву». Однако существует и Национальный командный орган, который включает президента и министра обороны. Военная цепочка командования идёт от президента к министру обороны, а от него – к председателю ОКНШ и Стратегическому командованию (СТРАТКОМ) ВС США. Но сохраняется неопределённость в отношении точных ролей министра обороны и председателя ОКНШ в области применения ядерного оружия. В некоторых источниках упоминается непосредственное участие министра обороны либо в качестве члена цепочки командования, либо в качестве подтверждающего органа. Подтверждающего то, что приказ исходит действительно от президента, находящегося «в здравом уме и твёрдой памяти». Так, один из высших чиновников МО США в 2017 г. свидетельствовал, что «если приказ отдан, то цепочка идёт от президента к министру обороны, а от него – к командующему СТРАТКОМ». В 2016 г. в одном из исследовательских документов было указано, что министр обороны «должен установить законность приказа, подтвердив, что он пришёл от президента». Однако бывший министр обороны при Клинтоне Билл Перри утверждал, что приказ «может идти непосредственно от президента к военному командованию», а «министр обороны в этой цепочке не является необходимым», да и вообще он «не имеет полномочий остановить президента». То есть глава государства обладает, по его словам, исключительным правом на применение ядерного оружия.



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