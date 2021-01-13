Дмитрий Козак подвёл итоги переговоров «нормандской четвёрки» в Берлине: «К сожалению, похвастаться нечем»
13 января 2021, 10:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак оценил итоги переговоров советники лидеров «нормандской четверки» по Украине, которые 12 января прошли в Берлине.
«К сожалению, похвастаться нечем», — сказал Козак. По его словам, участники встречи провели в Берлине откровенный разговор, обменялись мнениями по всем принципиальным вопросам в реализации минских соглашений и итогов парижского саммита 2019 года, но никаких решений ни по одному пункту переговоров достигнуть не удалось.
Стороны договорились подготовить новые подходы к формированию «дорожной карты» в Трехсторонней контактной группе по всеобъемлющему урегулированию конфликта в Донбассе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.