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Дмитрий Козак подвёл итоги переговоров «нормандской четвёрки» в Берлине: «К сожалению, похвастаться нечем»

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дмитрий Козак подвёл итоги переговоров «нормандской четвёрки» в Берлине: «К сожалению, похвастаться нечем»
Дмитрий Козак, фот: Yevgeny Philippov, globallookpress.com/

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак оценил итоги переговоров советники лидеров «нормандской четверки» по Украине, которые 12 января прошли в Берлине.

«К сожалению, похвастаться нечем», — сказал Козак. По его словам, участники встречи  провели в Берлине откровенный разговор, обменялись мнениями по всем принципиальным вопросам в реализации минских соглашений и итогов парижского саммита 2019 года, но никаких решений ни по одному пункту переговоров достигнуть не удалось.

Стороны договорились подготовить новые подходы к формированию «дорожной карты» в Трехсторонней контактной группе по всеобъемлющему урегулированию конфликта в Донбассе.

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