Reuters: Госдеп США предупредил европейские компании о возможных санкциях из-за «Северного потока – 2»

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13 января 2021, 07:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Nord Steram 2, globallookpress.com/

Госдеп США в январе начал предупреждать европейские компании, которые, по мнению американских властей, помогают России в строительстве газопровода «Северный поток – 2», о грозящих им санкциях из-за участия в проекте.

По информации агентства Reuters, в ближайшие дни, 14 или 15 января, Госдеп планирует опубликовать доклад по компаниям, которые участвуют в работах по строительству трубопровода.

Согласно планам, газ по трубопроводу «Северный поток – 2» пойдет от побережья России через Балтийское море до Германии.

США хотят продавать Европе свой сжиженный природный газ и являются противниками реализации проекта. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. Из-за грозящих санкций швейцарская Allseas забрала свое судно-трубоукладчик.

12 января 2021 года стало известно, британский парламентарий-консерватор Дэниел Кочински призвал правительство страны ввести санкции против газопровода «Северный поток – 2», который, по его мнению, является «чрезвычайно опасным».