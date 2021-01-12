США намерены влить в экономику триллионы долларов

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12 января 2021, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Мировые рынки замерли в ожидании крупных денежных вливаний в американскую экономику. Инициатором поддержки основных экономических секторов выступает избранный президент Джозеф Байден.



Первая рабочая неделя в США завершилась рекордными максимумами фондовых индексов. Эксперты отмечают стабильный характер работы администрации нового президента. Предсказуемость её действий позволит выстроить плодотворное сотрудничество со многими государствами.



Байден уже обсудил вопросы дополнительной поддержки бизнеса и семей со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. Дополнительные усилия будут направлены на проведение вакцинации, тестирование американцев, поддержку работников различных сфер и многое другое.



Получение демократами контроля в верхней палате Конгресса дало надежду рынкам на пакеты поддержки. Денежная помощь не увеличит инфляционные процессы, так как вливания будут поглощены отложенным спросом.



Для российской валюты такая ситуация также окажется выгодной. Восстановление мировых экономик приведёт к увеличению спроса на российские товары и энергоресурсы. В целом экономическая активность может достигнуть показателей доковидного периода ближе к середине 2021 года. К этому времени большая часть населения будет вакцинировано, что создаст предпосылки для увеличения потребительского спроса.



