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Актриса сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли снова стала матерью

, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли снова стала матерью
Фото: cоцсети

В январе 2021 года Мерьем Узерли опубликовала в Instagram несколько фото с новорожденным ребенком и рассказала, что у нее родилась девочка, которую назвали Лили. 

«Мы так счастливы, что ты присоединилась к нам» - написала она про девочку. Отца ребенка актриса предпочитает скрывать. Но также известно, что она воспитывает 6-летнюю дочку, появившуюся во время романа с бизнесменом Джаном Атешем.

АОл

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