Глава МИД Украины Кулеба попросил Лукашенко не поучать Зеленского

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12 января 2021, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко не поучать украинского президента Владимира Зеленского. Лукашенко периодически высказывает мнение об украинском коллеге.

Недавно он в интервью российской журналистке Наиле Аскер-Заде заявил, что «не держит зла на Володю Зеленского», но «с колена бы с ним не здоровался». Лукашенко также сказал, что президенту Украины пора обеспокоиться, «чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом».

Кулеба после этих слов белорусского президента выступил в эфире телеканала «1+1» и сказал, что Лукашенко всегда отличался неоднозначными высказываниями, а в последнее время они окончательно «оторвались от реальности». По его словам, Зеленского не стоит поучать никому, а в особенности Лукашенко. Он назвал «менторские нотки "старших товарищей" абсолютно неуместными».

Кулеба подчеркнул, что украинский президент — самодостаточная политическая фигура. Он попросил считать официальной реакцией МИД Украины на последние заявления Лукашенко в отношении Зеленского.