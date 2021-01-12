ФБР предупреждает о возможности возникновения вооруженных выступлений протестующих на территории США

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12 января 2021, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

ФБР предупреждает о планах проведения общенациональных вооруженных протестов на следующей неделе. Капитолии штатов усиливают безопасность на фоне новых проблем. Об этом сообщает новостное агентство Associated Press (AP).



ФБР предупредило о планах вооруженных протестов во всех столицах всех 50 штатов и в Вашингтоне, округ Колумбия, перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена.

Это сообщение прозвучало всего через несколько дней после кровопролития во время осады Капитолия США на прошлой неделе.



Внутренний бюллетень ФБР предупреждает, что общенациональные протесты могут начаться позднее на этой неделе и продлиться до инаугурации Байдена 20 января, сообщают Коллин Лонг, Майкл Бальзамо и Майкл Кунзельман.



Два сотрудника правоохранительных органов зачитали AP детали записки. Депутатам и чиновникам не разрешено выступать публично. По словам официальных лиц, следователи полагают, что некоторые из планирующих акции протеста являются членами экстремистских групп.