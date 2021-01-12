На Украине начались протесты из-за повышения цен на газ

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12 января 2021, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

После праздников украинцы вышли на улицы, чтобы выразить протест из-за роста цена на «голубое топливо». Тарифные майданы проводятся во многих регионах.



О том, что цена на газ возрастёт, стало известно ещё несколько месяцев назад. По новому закону люди вынуждены платить не только за газ, но и за его доставку. На украинском рынке работает 43 компании, а тарифы устанавливаются национальной комиссией. Именно она и приняла решение об увеличении стоимости топлива с нового года в 1,6 раза.



Домохозяйства самостоятельно принимают решение о выборе поставщика газа, причём компании можно менять по упрощённой схеме. Эксперты считают, что вслед за повышением стоимости газа произойдёт подорожание отопления, горячей воды и автоматически повлечёт за собой повышение стоимости продуктов питания. Это негативно скажется на семейных бюджетах украинцев, которые ещё до повышения цен на газ накопили большие долги за услуги ЖКХ. Не исключено, что население вообще перестанет платить за коммуналку. Люди крайне возмущены социальной несправедливостью.



Политические эксперты предупреждают о масштабах протеста, который может распространиться по остальным регионам. К акции могут присоединиться представители бизнеса, которые митингуют с осени прошлого года. Если президент страны Владимир Зеленский не решится на кардинальные меры, то Украина рискует получить не только досрочную смену правительства, но и главы государства.



