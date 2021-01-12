Новый паспорт Тайваня привёл в бешенство власти Китая

Аргументы Недели → В мире 13+

12 января 2021, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]

На фоне и без того напряжённых взаимоотношений Китая со своей провинцией Тайванем последний продолжает публично выражать свою независимость. В этот раз обошлось без массовых акций протестов, протестом стал новый тайваньский паспорт. На нём надпись Республика Китай уменьшена до нечитаемых размеров, в то время как Тайвань увеличена в латинской транскрипции. Для тех, кто не читает по-китайски, судя по паспорту, Тайвань является самостоятельной страной.



Молодое поколение граждан Тайваня не желает признавать единство с Китайской народной республикой. Они предпочитают жить в отдельном независимом государстве. И демонстрация новой обложки паспорта выглядит как вызов Пекину, который всячески борется с сепаратизмом. Но благодаря поддержке США тайваньцам пока удаётся держать обороту против КНР.



