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Новый паспорт Тайваня привёл в бешенство власти Китая

, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]

Новый паспорт Тайваня привёл в бешенство власти Китая

На фоне и без того напряжённых взаимоотношений Китая со своей провинцией Тайванем последний продолжает публично выражать свою независимость. В этот раз обошлось без массовых акций протестов, протестом стал новый тайваньский паспорт. На нём надпись Республика Китай уменьшена до нечитаемых размеров, в то время как Тайвань увеличена в латинской транскрипции. Для тех, кто не читает по-китайски, судя по паспорту, Тайвань является самостоятельной страной.

Молодое поколение граждан Тайваня не желает признавать единство с Китайской народной республикой. Они предпочитают жить в отдельном независимом государстве. И демонстрация новой обложки паспорта выглядит как вызов Пекину, который всячески борется с сепаратизмом. Но благодаря поддержке США тайваньцам пока удаётся держать обороту против КНР.

ПВ

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