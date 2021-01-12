Правительство Мальты раскрыло новых получателей «золотых паспортов» из России

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12 января 2021, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Olena Bogdanovych, globallookpress.com

Правительство входящей в Евросоюз Мальты опубликовало список участников государственной программы, получивших мальтийское гражданство в обмен на инвестиции в 2019 году.

Всего обладателями так называемых «золотых паспортов» стали более трех тысяч человек, из них не меньше 300 — из стран бывшего СССР, в том числе России.

Среди получателей паспортов Мальты — миллиардер из списка Forbes, основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников. Колесников подтвердил факт получения мальтийского гражданства. По словам бизнесмена, у него есть предприятия в четырех странах Европы, новый паспорт позволяет экономить время на передвижении и расширить географию стран безвизового въезда.

В списках обладателей гражданства Мальты также оказались полные тезки ряда российских бизнесменов:

основателя и совладельца сети магазинов «Петрович» Андриана Мельникова;

сына экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова Алексея;

совладельца фармацевтической компании Антона Стрекалова;

гендиректора энерготрейдера «Русэнергосбыт» Андрея Зиновьева.

Программа «Золотых паспортов» действует на Мальте с конца 2013 года. Ранее для получения гражданства Мальты было необходимо внести 650 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд, купить недвижимость на сумму от 350 тысяч евро.

Кипрская газета Politis в сентябре 2020 года опубликовала список россиян и украинцев, получивших в обмен на инвестиции «золотые паспорта» Кипра.