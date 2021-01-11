Журнал Vogue заподозрили в попытке осветлить кожу избранному вице-президенту США Камале Харрис

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11 января 2021, 19:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: meduza.io

Фото: соцсети

Избранный вице-президент США Камала Харрис, которая вместе с будущим президентом Джо Байденом вступит в должность 20 января, снялась для обложки американской версии журнала Vogue. Фотография снискала массу недовольства подписчиков в твиттере.

Пользователи сочли образ Харрис неподобающим для съемки первой женщины на посту вице-президента.

В твиттере обратили внимание, что кожа первой женщины и первой темнокожей на посту вице-президента США на фото выглядит светлее, чем на других снимках. Причинами этого могли стать особенности освещения при съемке или обработка фотографии.

Отметим, что ранее Дональд Трамп жаловался на то, что его жену Меланию ни разу не сфотографировали для обложки Vogue в качестве первой леди. Известно, что ее предшественницу Мишель Обаму снимали в этом статусе трижды.

Источники сообщают, что команда Харрис ожидала увидеть на обложке другой снимок - тот, где она позирует в голубом костюме на желтом фоне. Помощники Харрис согласовали его для обложки, но потом Vogue изменил планы: фото на желтом фоне решили сделать обложкой digital-версии, а на обложку печатного номера вынесли фото на зелено-розовом фоне. Когда этот снимок попал в твиттер, команда Харрис была сильно удивлена. Она просила Vogue вернуться к изначальному варианту, но февральский номер отправился в печать еще в середине декабря.

После того, как обложку с Харрис стали ругать в твиттере, Vogue разместил второй снимок, который понравился пользователям намного больше. Сообщается, что обе фотографии сделал 26-летний Тайлер Митчелл. В 2018 году он стал первым темнокожим фотографом, сделавшим снимок для обложки Vogue.

Vogue отверг обвинения в осветлении кожи Харрис и заявил, что выбор фото для обложки всегда остается за редакцией журнала.

«Мы выбрали то фото, которое, по нашему мнению, отражает индивидуальность и аутентичность героини», — заявил один из собеседников The New York Post.

Фотограф Тайлер Митчелл никак не прокомментировал скандал с обложкой Vogue. От комментариев воздержалась и сама избранная вице-президент.

Известно, что ранее американский Vogue неоднократно подозревали в проявлении расизма. В частности, журнал обвиняли в том, что он снимает мало темнокожих моделей. В июне 2020 года, на фоне подъема движения Black Lives Matter, главный редактор американского Vogue Анна Винтур отправила сотрудникам письмо, в котором написала:

«Я знаю, что Vogue не нашел достаточно способов для расширения возможностей темнокожих редакторов, авторов, фотографов, дизайнеров. Также мы публиковали обидные или нетерпимые фотографии или статьи. Я беру на себя полную ответственность за эти ошибки».

В искренность Винтур поверили не все. Так, бывший редактор журнала Андре Леон Тэлли назвал ее «колониальной дамочкой». Многие сотрудники американского Vogue говорили, что Винтур пора покинуть пост главреда журнала, который она занимает уже больше 30 лет.