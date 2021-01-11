Палата представителей США подготовила текст резолюции импичмента Трампа. Зачем это нужно?

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11 января 2021, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Палата представителей США показала текст резолюции импичмента Дональда Трампа. Если коротко, то там его обвиняют в подстрекательстве к мятежу, который дестабилизирует общество и попирает основы американской демократии.

В частности, в тексте говорится, что Трамп «подверг риску безопасность Соединённых Штатов» и государственных учреждений, поставил «под угрозу целостность демократической системы» и тем самым продемонстрировал, что «останется угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции», если продолжит занимать свой пост.

Напомним, после того как сторонники пока еде действующего президента ворвались в Конгресс и устроили там беспорядки, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси потребовала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить его от власти до конца срока. И не смотря на то, что Трамп пообещал вести себя хорошо, сенаторы ему не верят и готовы требовать импичмента.

Многие пользователи русскоязычного сегмента Интернета недоумевают, зачем отстранять человека, который итак через неделю уйдет сам? Все просто, импичмент запретит Трампу участвовать в новых выборах и навсегда закроет ему дорогу в Белый дом.