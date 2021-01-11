ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Палата представителей США подготовила текст резолюции импичмента Трампа. Зачем это нужно?

, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

Палата представителей США подготовила текст резолюции импичмента Трампа. Зачем это нужно?
Фото: соцсети

Палата представителей США показала текст резолюции импичмента Дональда Трампа. Если коротко, то там его обвиняют в подстрекательстве к мятежу, который дестабилизирует общество и попирает основы американской демократии.

В частности, в тексте говорится, что Трамп «подверг риску безопасность Соединённых Штатов» и государственных учреждений, поставил «под угрозу целостность демократической системы» и тем самым продемонстрировал, что «останется угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции», если продолжит занимать свой пост.

Напомним, после того как сторонники пока еде действующего президента ворвались в Конгресс и устроили там беспорядки, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси потребовала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить его от власти до конца срока. И не смотря на то, что Трамп пообещал вести себя хорошо, сенаторы ему не верят и готовы требовать импичмента.

Многие пользователи русскоязычного сегмента Интернета недоумевают, зачем отстранять человека, который итак через неделю уйдет сам? Все просто, импичмент запретит Трампу участвовать в новых выборах и навсегда закроет ему дорогу в Белый дом.

БИ

Общество

Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

Подводный беспилотник «Посейдон» является «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайской сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью