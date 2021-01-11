EADaily: Нацист Мосийчук хочет отжать украинскую газовую компанию «Лубныгаз»

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11 января 2021, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Генпрокуратура, СБУ и Национальная полиция расследуют аварию на проходящем по Полтавской области участке магистрального газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород». 9 января на этом участке прогремел взрыв, без газа остались 17 населенных пунктов в Полтавской области. Снабжающее полтавчан газом ОАО «Лубныгаз» считает: на газопроводе сработало взрывное устройство, установленное по указанию экс-нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука — бывшего замкомандира запрещенного в России нацистского полка МВД Украины «Азов». Об этом пишет новостной портал EADaily.

Компания просит правоохранительные органы проверить Мосийчука на причастность к аварии на газопроводе. В ОАО «Лубныгаз» обратили внимание, что Мосийчук в считаные минуты после взрыва заявил, что на газопроводе произошла диверсия, и обвинил в этой диверсии руководство «Лубныгаза». По словам Мосийчука, в компании якобы много лет воруют поступающий из России природный газ с помощью врезок в магистральную трубу. За этим преступлением, как говорит Мосийчук, стоит гендиректор «Лубныгаза» Максим Дунин, гражданин России.

«Эти ложные обвинения со стороны Мосийчука прозвучали гораздо раньше, чем собственник газопровода Укртрансгаз или Государственная служба по чрезвычайным ситуациям вообще проинформировали про факт аварии, не говоря уже про ее возможные причины. Как мог Мосийчук заявлять про диверсию раньше ответственных государственных служб и собственника газопровода? Если он говорит, что произошла диверсия, может быть, он сам ее и осуществил? Мосийчук не первый год пытается захватить Лубныгаз», — заявили в ОАО «Лубныгаз».

В компании напомнили: Мосийчук имеет судимость за терроризм — за то, что в 2011 году на День независимости вместе с другими нацистами хотел взорвать памятник Ленину в Борисполе под Киевом. Самодельная бомба была найдена в доме Мосийчука в городе Василькове в Киевской области. Уголовный процесс получил известность как «дело васильковских террористов», Мосийчук тогда получил 6 лет строгого режима. Вместе с Мосийчуком был осужден и другой ныне известный «васильковский террорист» — командир «Азова» (Запрещен в РФ) Андрей Билецкий, полковник МВД Украины. Мосийчук и Билецкий вышли на свободу сразу же после Евромайдана. В «Лубныгазе» напомнили и про другие многочисленные криминальные эпизоды в биографии Мосийчука.

«ОАО «Лубныгаз» впервые публично заявило о попытке рейдерского захвата компании группой Мосийчука еще 3 июля 2017 года. Ситуация теперь повторяется. Мосийчук опять осуществляет давление на Лубныгаз, как всегда используя откровенную ложь, угрозы сотрудникам компании и оскорбления в средствах массовой информации», — заявляют в пресс-службе компании.

Показательна реакция Мосийчука. В своем телеграм-канале он указал, что родился и вырос в Лубнах.

«Я действительно планирую отжать газотранспортные сети, какими пользуется «Лубныгаз» и за которые дерет с моих земляков грабительские тарифы. В ближайшие дни мои адвокаты подадут иск в суд против «Лубныгаза» — за оскорбление моих чести и достоинства. Мы будем просить об аресте счетов и собственности «Лубныгаза» и выплате мне материальной компенсации на сумму 35 млн гривен. Отсуженные у газовых барыг средства планирую потратить на строительство в центре Лубен храма Святого Владимира и поддержку лубенских сирот», — заявляет нацист.

Мосийчук приурочил свою тяжбу с «Лубныгазом» к начавшемуся на Украине «тарифному майдану» и призвал всех украинцев присоединиться к акциям массового протеста. Своих подельников по «делу васильковских террористов» он назвал «патриотами Украины, незаконно осужденными преступным режимом Януковича за защиту национальных интересов страны». Мосийчук указал, что эти «патриоты Украины» якобы боролись с незаконным игорным бизнесом (совершая нападения на игровые залы) и иностранными преступными группировками (путем рэкета на рынках, где торгуют вьетнамцы и китайцы, а также избиений приезжих из Китая и Вьетнама).

Игорь Мосийчук находится в розыске Интерпола — по запросу России. Следственный комитет России обвиняет Мосийчука в нападении на посольство России в Киеве в 2016 году. Ранее Мосийчук обещал, что части «АТО» дойдут до Чечни, разгромят Российскую армию и доставят главу Чечни Рамзана Кадырова в железной клетке в Киев.