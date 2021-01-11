Отказ от гражданства США стоит 2000 долларов. Или платите налоги

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11 января 2021, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

На рубеже 20 и 21 веков многие россияне смогли получить американское гражданство или вид на жительство в США. Со временем политические и экономические взаимоотношения между государствами стали меняться. Привлекательность переезда в Америку поблекла, а наличие паспорта наложило определённые проблемы. Налоговые власти США всё чаще стали предъявлять претензии американцам, которые являются гражданами только по паспорту, но постоянно не проживают в стране.



По закону все граждане Америки обязаны предоставлять в налоговое ведомство декларацию о своих доходах и имуществе и счетах в иностранных банках. Налоговики хотят получать платежи с состоятельных американцев, проживающих в других государствах. В затруднительное положение попали люди, которых связывает с США только наличие паспорта. К примеру, многие уехавшие из Америки граждане не могут пользоваться банковскими услугами других государств.



Решить проблему можно посредством отказа от гражданства. Однако это потребует не только технических усилий, но и финансовых затрат. Пошлина за отказ от американского паспорта составляет более 2 тысяч долларов.



