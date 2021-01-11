На Украине разразился конституционный кризис

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11 января 2021, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

В последние дни 2020 года глава Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении руководителя Конституционного суда Александра Тупицкого от работы. В настоящее время Генеральная прокуратура рассматривает обвинения, выдвинутые против судьи.



Коллектив опытных юристов и учёных в сфере права считает, что Зеленский должен отменить свой указ, а Тупицкому необходимо вернуться к работе. Специалисты акцентировали внимание на положениях самой Конституции Украины, которая гарантирует судьям КСУ неприкосновенность. Основным докладчиком происходящих в Конституционном суде событий выступает судья Игорь Слиденко. В прошлом году он ратовал за отмену антикоррупционной реформы. Это вызвало негативную реакцию украинского общества. Слиденко неоднократно отмечал, что администрация президента Украины оказывает на него давление. Он намерен уйти в отставку и уехать из страны.



Эксперт-криминолог Анна Маляр считает, что Конституционный суд взял на себя слишком много полномочий. Судьи пытаются признать неконституционными даже те нормы, которые не нарушают Конституцию. Таким способом КСУ может остановить работу любой ветви власти или главы государства. Зеленский пока не комментировал позицию и заявления судей высшей инстанции.



