На досрочных выборах президента Кыргызстана побеждает Садыр Жапаров

Аргументы Недели → В мире 13+

11 января 2021, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На досрочных выборах президента Кыргызстана победил Садыр Жапаров. У него 82,11% голосов после обработки 100% бюллетеней. Так же в стране подвели итоги народного референдума, который должен утвердить форму правления в Кыргызстане.

Жапаров Садыр Нургожоевич при президенте Курманбеке Бакиеве возглавлял Агентства по предупреждению коррупции при Государственной кадровой службе. Затем был арестован как один из организаторов митинга в Бишкеке, получил срок, отсидел и несколько лет жил за границей. 25 марта 2017 года был задержан после возвращения в Киргизию его вновь суди ли и приговорили к 10 лишения свободы, признав виновным в захвате полпреда правительства в Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева во время митинга в городе Каракол в октябре 2013 года.

В октябре 2020 года был освобожден из колонии сторонниками оппозиции, а затем, после отставки президента Сооронбая Жээнбекова, исполнял обязанности президента Киргизии. 14 ноября сложил свои полномочия, чтобы принять участие в выборах.

По референдуму о форме правления также озвучены предварительные итоги: 81% избирателей отдали предпочтение президентской республики. Так что победу Жапарова можно считать двойной, ведь именно он настаивал на усилении позиций президента.

Перед голосованием он рассказал, что прежняя власть пытается манипулировать людьми. «Они тридцать лет воровали, забывая, при этом, о долге перед народом. Всем нужно понять необходимость проведения референдума во благо народа, который должен определить точную форму правления в нашей стране: парламентскую либо президентскую. На первое место нужно ставить интересы всего нашего народа. Так должно быть всегда. Отныне мы должны научиться считаться с народом, а если кто-то этого не хочет, то мы научим. Как оказалось, эти люди привыкли свободно пользоваться благами народа в личных целях и менять конституцию исключительно в своих же интересах. А теперь, когда видят, что вот-вот потеряют свою бесплатную кормушку, начали отчаянно бороться, устраивая бесполезные, бесперспективные митинги. В данном ключе хотелось бы сказать: «Не старайтесь, народ давно проснулся и давно понял ваши скрытые мотивы, и вам ничего уже не поможет», - написал Садыр Жапаров на своей странице в Instagram.