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Полиция вылавливает по одному сторонников Трампа. В США арестовали самых ярых участников штурма Капитолия

, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция вылавливает по одному сторонников Трампа. В США арестовали самых ярых участников штурма Капитолия
Фото: соцсети

В США арестовали самых ярых участников штурма Капитолия. Особенно тех, кто выкладывал свои "похождения" в социальные сети, демонстрируя "неуважение к власти и американской демократии".

«Викингу-шаману» Джейкобу Энтони Ченсли предъявили обвинение в хулиганстве и незаконном проникновении на территорию госучреждения, пишет The New York Times. По этим же статьям будут судить 60-летнего Ричарда Барнетта — он сидел в кресле Нэнси Пелоси, закинув ноги на стол. А 36-летнего Адама Джонсона, который сфотографировался с кафедрой Пелоси в руках, хотят наказать еще и за кражу государственной собственности.

Обвинения предъявлены тринадцати участникам штурма. По данным NYT, это не окончательная цифра — сторонников Трампа продолжают вычислять по фотографиям и видеороликам из соцсетей.

БИ

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