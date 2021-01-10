Полиция вылавливает по одному сторонников Трампа. В США арестовали самых ярых участников штурма Капитолия
10 января 2021, 14:42[ «Аргументы Недели» ]
В США арестовали самых ярых участников штурма Капитолия. Особенно тех, кто выкладывал свои "похождения" в социальные сети, демонстрируя "неуважение к власти и американской демократии".
«Викингу-шаману» Джейкобу Энтони Ченсли предъявили обвинение в хулиганстве и незаконном проникновении на территорию госучреждения, пишет The New York Times. По этим же статьям будут судить 60-летнего Ричарда Барнетта — он сидел в кресле Нэнси Пелоси, закинув ноги на стол. А 36-летнего Адама Джонсона, который сфотографировался с кафедрой Пелоси в руках, хотят наказать еще и за кражу государственной собственности.
Обвинения предъявлены тринадцати участникам штурма. По данным NYT, это не окончательная цифра — сторонников Трампа продолжают вычислять по фотографиям и видеороликам из соцсетей.
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