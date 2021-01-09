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В Индонезии «Боинг» 737-500 пропал с экранов радаров через несколько минут после взлёта. О судьбе лайнера ничего не известно

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

В Индонезии «Боинг» 737-500 пропал с экранов радаров через несколько минут после взлёта. О судьбе лайнера ничего не известно
Фото: из открытых источников

«Боинг» 737-500 пропал с экранов радаров через несколько минут после взлёта. Лайнер направлялся по маршруту внутри Индонезии – из Джакарты в один из других местных городов.

Диспетчеры подтвердили, что они потеряли связь с самолетом Sriwijaya Air — он вылетел из столицы Индонезии Джакарты. И пропал с радаров по пути в Понтианак в провинцию Западный Калимантан.

Как сообщил, гендиректор по воздушным перевозкам Министерства транспорта Индонезии Новие Риянто, на борту находится 59 пассажиров, среди них пятеро детей и один младенец. О судьбе лайнера пока ничего не известно, но местные власти объявили о начале поисково-спасательной операции

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