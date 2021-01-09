Володин заявил, что мир стоит на пороге переоценки стандартов, навязываемых США
9 января 2021, 10:03[ «Аргументы Недели» ]
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что события в США требуют серьезного анализа и оценки. По его словам, уже сейчас очевидно, что американская политическая система находится в глубочайшем кризисе.
«После событий, вызванных выборами президента, ссылаться на нее как на образец демократии стало бессмысленным», — считает Вячеслав Володин.
«Мы стоим на пороге переоценки стандартов, которые продвигаются Соединенными Штатами Америки, экспортирующими свое видение демократии и партийно-политических систем по всему миру. Тем, кто в нашей стране любит ссылаться на их пример, тоже предстоит пересмотреть взгляды, выдаваемые за передовые», – отметил он.
«Политическая система Соединенных Штатов не только закрыта, но и застыла в своем развитии порядка 70 лет. Две партии монопольно находятся у власти более века, не допуская к управлению страной другие политические силы», – отметил Вячеслав Володин.
Ранее сообщалось, что Трамп смирился с поражением.
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