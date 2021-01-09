Проигравший выборы президент вышел на тропу войны с соцсетями.Twitter вновь заблокировал его «за риск подстрекательства к насилию»

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9 января 2021, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Аккаунт Дональда Трампа в Twitter заблокировали уже на постоянной основе «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Проигравший выборы президент вышел на тропу войны с соцсетями.

«Как я и говорил долгое время, Твиттер заходит все дальше и дальше в ограничении свободы слова. Сегодня они объединились с демократами и радикальными левыми ради бана меня. Ради того, чтобы заставить молчать меня. И вас — 75 миллионов патриотов, которые за меня проголосовали», - написал Трамп.

Кроме того, аккаунт предвыборного штаба Трампа запостил логотип соцсети, cтилизованный под советские символы, явно намекая на цензуру и ограничения. В итоге и аккаунт Трампа и его штаба были заблокированы по решению администрации Twitter.

«После тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Дональда Трампа, и того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами, мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — сообщили в компании.

«А дедушка-то настырный, до сражений с социальными сетями докатился. Президенту, видимо, заняться-то больше нечем», - комментируют новость пользователи сети.

На самом деле ночью под запретом оказалась не только страничка Трампа, досталось и многим его ярым сторонникам:

— YouTube удалил канал Стива Бэннона – это известный консерватор и экс-советник Трампа.

— Дискорд забанил крупный сервер "The Donald", где общались сторонники Трампа.

— Twitter также забанил экс-советника Трампа по национальной безопасности Майкала Флинна, адвоката Сидни Пауэлл, которая говорила про подтасовку выборов, и известного радиоведущего-консерватора Раша Лимбо.