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Премьер Украины Шмыгаль попросил Еврокомиссию помочь стране получить вакцину от COVID-19

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Премьер Украины Шмыгаль попросил Еврокомиссию помочь стране получить вакцину от COVID-19
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency

Вечером в пятницу стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Европейской комиссии с просьбой об оказании Киеву помощи в получении вакцины от коронавируса нового типа.

Пресс-секретарь главы украинского правительства Ольга Куришко подтвердила, что Денис Шмыгаль обратился к президенту ЕК Урсуле фон дер Ляйен с официальным письмом, в котором содержится просьба об оказании содействия раннему доступу жителей Украины к вакцинации.

Подчеркивается, что речь идет о получении украинской стороной препарата против COVID-19 раньше марта.

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