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«Миру мир».Трампу вернули аккаунты в соцсетях после блокировки, он записал новое видео

, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

«Миру мир».Трампу вернули аккаунты в соцсетях после блокировки, он записал новое видео
Фото: соцсети

Трамп вернулся в Twitter и разместил новое видео. Проиграть достойно у него, конечно, уже не получилось, но пыл ушел, Дональд раскаялся, или сделал вид, и теперь выступает за мир.

Если коротко, то он осудил насилие, выступил за законную передачу власти Байдену и пообещал, что участники протестов «ответят» за свои поступки.

Ранее избранный президент США Джо Байден заявил, что все участники штурма Сената — террористы и они понесут наказание. А также обвинил Дональда Трампа в попытке сорвать итоги выборов.

О самих беспорядках на Капитолийском холме высказался и бывший президент США Джордж Буш: "Душераздирающее зрелище. Так оспаривают результаты выборов в банановых республиках, а не в нашей, демократической".

БИ

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