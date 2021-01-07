ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Леонид Слуцкий: «Бумеранг «цветных революций» возвращается в США»

, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

Леонид Слуцкий: «Бумеранг «цветных революций» возвращается в США»
Фото: соцсети

По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, произошедшие в Вашингтоне беспорядки стали следствием раскола в американском обществе.

«Беспорядки на Капитолийском холме, прервавшие официальное утверждение голосов выборщиков в Конгрессе, безусловно, бросают тень на весь процесс демократической передачи власти», - отметил глава комитета Госдумы.

Леонид Слуцкий считает, что США теперь не могут навязывать другим странам избирательные стандарты и претендовать на звание мирового «светоча демократии».

«Бумеранг «цветных революций», как мы видим, возвращается в США. Все это грозит обернуться кризисом американской системы власти в новом столетии. И очень надеюсь, что из внутриполитической борьбы в этот раз будет исключён российский фактор и никому не придёт в голову искать вдруг «русский след» или обвинять в «весьма вероятном вмешательстве», - подчеркнул депутат.

НХ

В мире

Аналитик Дандыкин: США, Великобритания и Турция вооружают Украину для войны с Россией

Аналитик Дандыкин: США, Великобритания и Турция вооружают Украину для войны с Россией

Соединенные Штаты, Великобритания и Турция вооружают Украину для войны с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-СМИ высказал эксперт Василий Дандыкин.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью