Леонид Слуцкий: «Бумеранг «цветных революций» возвращается в США»

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7 января 2021, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, произошедшие в Вашингтоне беспорядки стали следствием раскола в американском обществе.



«Беспорядки на Капитолийском холме, прервавшие официальное утверждение голосов выборщиков в Конгрессе, безусловно, бросают тень на весь процесс демократической передачи власти», - отметил глава комитета Госдумы.

Леонид Слуцкий считает, что США теперь не могут навязывать другим странам избирательные стандарты и претендовать на звание мирового «светоча демократии».

«Бумеранг «цветных революций», как мы видим, возвращается в США. Все это грозит обернуться кризисом американской системы власти в новом столетии. И очень надеюсь, что из внутриполитической борьбы в этот раз будет исключён российский фактор и никому не придёт в голову искать вдруг «русский след» или обвинять в «весьма вероятном вмешательстве», - подчеркнул депутат.