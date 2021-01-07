ВМС США намерены начать патрулирование у российских берегов в Арктике

Аргументы Недели → В мире 13+

7 января 2021, 11:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Breaking Defense

Арктика, фото: pixabay.com

Министр ВМС США Кеннет Брейтвейт заявил, что американские войска начнут проводить регулярные патрулирования у российских берегов в Арктике. Однако США могут прибегнуть к аренде ледоколов у союзников, чтобы сократить количественный разрыв в обеспеченности такими судами с РФ и КНР.

«Вы снова увидите более постоянную деятельность ВМС за Северным полярным кругом», - пояснил он.

Брейтвейт отметил, что эта мера необходима для противостояния России и в меньшей степени - Китаю. Он сравнил действия РФ на севере с притязаниями КНР в Южно-Китайском море, свое несогласие с которыми неоднократно выражал Вашингтон. По его словам, мировое сообщество считает эти воды международными, и США будут там работать: «Это и есть более настойчивые действия, о которых мы говорим».