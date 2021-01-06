Драки в американском Сенате. Сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, полиция применяет слезоточивый газ

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6 января 2021, 23:28 [ «Аргументы Недели» ]

Сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий и окружили зал Сената. Ранее протестующие вступили в столкновения с полицией около здания Капитолия в Вашингтоне. Полиция применяет для разгона сторонников Трампа слезоточивый газ и оружие нелетального действия, пострадали несколько человек.

Сотрудники Конгресса США публикуют видео из окон здания — сторонники Трампа продолжают заходить в здание. В это же время Дональд в твиттере пишет, что Америка требует правды. Драки уже внутри здания Конгресса США. Американских законодателей просят прятаться, если протестующие и дальше будут продвигаться в помещения Сената или Палаты представителей США.

Напомним, сегодня Дональд Трамп окончательно отказался признавать победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США. Акцию под названием «Марш за спасение Америки» устроили прямо перед началом заседания Конгресса, на котором должна быть окончательно утверждена победа Байдена на ноябрьских выборах президента США.