Иран производит каждый час до 20 грамм обогащенного до 20% урана

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6 января 2021, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Иран будет производить до 9 кг обогащенного до 20% урана в месяц. Об этом заявил сегодня глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи, сообщает китайского новостное агентство «Синьхуа», ссылаясь на СМИ Исламской республики.

«В настоящее время мы производим от 17 до 20 грамм 20-процентного урана каждый час. У нас имеется производственная мощность, позволяющая получать от 8 до 9 килограммов в месяц, чтобы достичь лимита в 120 килограммов, предусмотренного законом», - цитирует Салехи официальное информационное агентство Исламской Республики (IRNA). Процесс обогащения урана до 20 % был запущен в понедельник в рамках Стратегического плана действий против санкций, который был одобрен парламентом в декабре прошлого года.

«В настоящее время ОАЭИ ведет обширные работы, в том числе строительство двух атомных электростанций в Бушере (на юге Ирана). Это два крупнейших промышленных проекта в стране стоимостью около 10 млрд долларов», - сказал Али Акбар Салехи.

«Еще четыре года назад мы производили в среднем четыре-пять тонн уранового концентрата (ежегодно – ред.) ... в этом году (производство – ред.) будет увеличено до 35-40 тонн, что в восемь раз больше», - добавил он.