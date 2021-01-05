Журналисты Fox News считают, что Камала Харрис «присвоила» историю Мартина Лютера Кинга

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5 января 2021, 16:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox News

Камала Харрис, globallookpress

Сотрудники телеканала Fox News считают, что избранная вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис могла "присвоить" историю проповедника и общественного деятеля Мартина Лютера Кинга.

Ранее Харрис не раз говорила, что ее родители принимали участие в движении за гражданские права в Штатах в 60-е годы прошлого века. Политик недавно в беседе с журналистами рассказала забавную историю, которая якобы приключилась с ней в Окленде. По словам женщины, родители везли ее в коляске во время демонстрации. В какой-то момент девочка выпала из нее, а мать и отец этого не заметили. Когда они все же обратили внимание на исчезновение дочери, они вернулись за ней и увидели, что та плачет. Мать спросила маленькую Камалу, чего она хочет, а в ответ она заявила: "Швободы" ("fweedom", искаженное английское слово freedom - "cвобода").

Журналист Эндрэй Домайз заявил, что Харрис "позаимствовала" рассказ из интервью, которое в 1965 году дал Мартин Лютер Кинг. Общественный деятель тогда поведал о случае в американском Бирмингеме. По его словам, тогда полицейский подошел к плачущему ребенку на демонстрации и спросил, чего он хочет, на что получил тот же ответ - "швободы".