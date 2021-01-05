Известный украинский телеведущий предрек удар по Незалежной из-за белорусского дела вагнеровцев

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5 января 2021, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что обладает некой конфиденциальной информацией о «деле вагнеровцев». И эта информация якобы может стать причиной удара по Украине. Об этом сообщает ТК «Царьград».

Украинский журналист Дмитрий Гордон, подводя итоги 2020 года в эфире телеканала «Наш» вместе с ведущими программы «Смотрящие» Владимиром Полуевым и Анной Степанец, заявил за кадром: «Там бомба!» А спустя пару секунд именно с этой фразой работу начали уже сами ведущие программы.

«Там бомба! Но это не угроза, он нам рассказывает о своем одном из последних интервью», - сказал Полуев. Степанец добавила, обращаясь к Гордону: «Сколько бомб нас ждет, вы нам и расскажете...». Дмитрий Гордон ждать себя не заставил. Оказалось, что информацию журналист почерпнул из интервью с Христо Грозевым – «главным расследователем Bellingcat».

«Я об этом интервью сказал, что это бомба, на самом деле. Христо Грозев - очень интересный человек», - заявил Гордон, добавив, что Грозев занимался расследованием крушения MH17, а также (так называемым) отравлением Скрипалей и, как нам теперь становится известно, таким же (так называемым) отравлением Алексея Навального.

Гордона репутация Грозева, как автора фейков, не смущает, и он продолжает строить свою сенсацию для «Нашего»: «Сейчас он занимается «вагнеровцами». И это история будет покруче всех предыдущих, и она больно ударит по Украине. И по украинской власти, а значит, и по всей Украине», - подчеркнул Гордон, согласившись с ведущими в том, что сказанное Грозевым может повлечь за собой ряд громких отставок высокопоставленных должностных лиц.

В финале Гордон добавил: «Я не буду больше ничего говорить». Однако, все же, сказал, что «дело вагнеровцев» считает самым громким со времён убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе. Кстати, убийство Гонгадзе считалось причиной протестов против президента Леонида Кучмы. Теперь же Гордон говорит, что Кучма ни при чем, и все об этом знают. При этом журналист не стал объяснять, о чем «все знают» и кто «при чем».