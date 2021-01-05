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Лукашенко: если гражданам Белоруссии не нравится действующий президент, то этот вопрос могут решить только выборы

, 14:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Беларусь

Лукашенко: если гражданам Белоруссии не нравится действующий президент, то этот вопрос могут решить только выборы
флаг Белоруссии, pixabay.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 5 января, заявил жителям республики, что если им не нравится действующий глава государства, то данный вопрос могут решить только выборы.

Ранее сегодня Александр Лукашенко пообщался с представителями трудового коллектива холдинга "Горизонт" и в рамках этой беседы, в частности, прокомментировал решение объявить в Белоруссии нынешний год Годом народного единства.

Политик заметил, что сделал это не для того, чтобы "что-то кому-то показать", а для того, чтобы продемонстрировать гражданам - он не враг собственному народу и самому себе. Лукашенко заметил, что хочет спокойствия на территории Белоруссии. Он также добавил, что если жителям страны не нравится действующий президент, то данный вопрос способны решить исключительно выборы.

ЕТ

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