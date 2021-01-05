Турецкие ученые разработали систему, которая сокращает диагностику коронавируса до 10 секунд

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5 января 2021, 01:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bilkent University

Фото: cоцсети

Новая система «Диагновир», разработанная в Национальном центре нанотехнологий университета Билкент, позволяет диагностировать коронавирус за 10 секунд с надежностью 99% и без болезненной процедуры для пациентов, сообщается в пресс-релизе. Результаты на ранних стадиях болезни получены как в лабораторных условиях, так и в лечебных учреждениях. Для анализа требовалась только слюна изо рта пациента, у которого было подозрение на коронавирус.

За семь месяцев был разработан метод, который дает результаты всего за секунды и может заменить ПЦР-диагностику, считает Абдулла Аталар, ректор университета Билкент. По его словам, весь мир выиграет от этой оригинальной турецкой технологии, которая позволит взять под контроль пандемию благодаря более быстрой изоляции заболевших. Кроме того, «Диагновир» можно будет использовать и для обнаружения других заболеваний, аналогичных коронавирусу.

В сообщении турецкого информационного агентства Анадолу (Anadolu) также уточняется, что положительный результат определяется в течение 5-10 секунд, а отрицательный – за 20-30 секунд.

В течение двух месяцев разработчики новой технологии рассчитывают завершить сертификацию и получение международного патента, чтобы начать поставки по всему миру. В самой Турции новая технология может быть использована вместо более дорогих ПЦР-тестов зарубежного производства, которые страна вынуждена​ импортировать, отмечает агентство. Кроме того, при ПЦР-тестировании для получения результатов необходимо несколько дней, а образцы отправляют в лабораторию со специальным оборудованием.

Агентство Анадолу также сообщило, что турецкий физиотерапевт и реабилитолог Мехмет Серхан Куртулмус разработал специальный реагент, который впервые в мире позволяет за 15 секунд обнаруживать коронавирус в анализе мочи. По его словам, исследования проводились с марта по ноябрь 2020 года, а результаты опубликованы в международном клиническом журнале. В настоящее время этот способ диагностики уже одобрен несколькими местными медицинскими учреждениями и получил лицензию министерства здравоохранения Турции, отмечается в сообщении.