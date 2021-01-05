Богатые старые американцы пытаются омолаживать организм с помощью переливания юной крови

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5 января 2021, 00:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mk.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В США отмечается настоящий бум: богатые пожилые американцы платят по $8 000 за процедуру переливания крови молодых людей. Местный минздрав — FDA — обеспокоен отсутствием доказательств безопасности и эффективности такого метода омоложения, а также реальной опасностью образования «черного» рынка молодой живой крови. Между тем известно, что придумал этот метод наш соотечественник Александр Богданов.

Теория врача, революционера и писателя-фантаста Александра Богданова еще в прошлом веке получила поддержку самого Иосифа Сталина. В 1927 году Богданов был назначен директором Научно-исследовательского института переливания крови. Он изучал методы оздоровительного переливания крови при различных патологиях. Под руководством врача было проведено несколько сот успешных переливаний.

Богданов настолько верил в омолаживающую силу крови, что сам сделал себе 11 трансфузий. Поначалу эффект был удовлетворительным, но после двенадцатого переливания у него началась тяжелая реакция организма, и спасти его коллегам-врачам так и не удалось. Позже ученые пришли к выводу, что к такому роковому исходу могут приводить большие объемы трансфузий.

Прошло время, и в самом конце XX века сотрудники Стэнфордского университета, супруги Ирина и Майкл Конбой провели серию экспериментов с крысами. Они сшили кровеносные системы молодой и старой особей, и, таким образом, смешали их кровь. Когда по сосудам старых крыс потекла молодая кровь, они сами стали резко молодеть.

В опубликованном исследовании ученых открылись весьма интересные факты. После трансфузии у грызунов исчезли молекулярные признаки старения, начали активней делиться стволовые клетки, и разгладилась кожа. Спустя несколько лет ученые Института стволовых клеток из Гарварда, повторив эксперимент Конбой, добились обновления не только мышечной системы «сшитых» с молодыми старых крыс, но и сердца, и сосудов мозга.

Позже супруги Конбой провели другое исследование. Они не стали смешивать кровь, а устроили ее обмен между молодыми и старыми особями. Они разъединили кровеносные системы животных, предварительно перелив старым примерно 50% крови молодых. Оказалось, что у старых крыс эффект омоложения почти сразу сошел на нет, а вот у молодых, которым была перелита старая кровь, стали заметны признаки преждевременного старения.

Конбой пришли к выводу, что дело тут не в белке молодости, а, скорее наоборот, в накапливающихся молекулах старости. Пока грызуны были сшиты между собой, кровь старых крыс дольше по времени разбавлялась молодой, отчего снижалось ее негативное влияние, и поэтому пожилые крысы молодели на глазах.

Завлаборатории Института общей генетики РАН Сергей Киселев рассказал, что эффект оздоровления организма при помощи переливания крови - давно доказанный факт. Если в организм поступает более чистая кровь, человек начинает ощущать себя бодрее и моложе. Вопрос в следующем: как наладить поступление такой крови (или плазмы) в старый организм на постоянной основе? Пока обновленная кровь циркулирует в организме, эффект очевиден, как только старая снова берет верх, процесс «омоложения» останавливается.

Один из основателей платежной системы PayPal, бизнесмен из США Питер Тиль создал компанию Ambrosia, которая занялась переливанием крови старым и легковерным богачам. Компания открыла офисы в 50 штатах страны, приглашая в нее омолодиться людей от 30 лет, обещая им улучшение внешнего вида, упругости мышц и отличный сон. Владельцы клиники не рассказали о существенных рисках переливания чужой крови, которая могла привести к тому же эффекту, к какому в свое время подобная процедура привела советского ученого Богданова.

В договоре информированного согласия, который должен подписывать каждый пациент, нет информации о возможных рисках для здоровья, таких, как инфекционные, аллергические и сердечно-сосудистые заболевания. В настоящее время компания, получившая много критики и после этого закрытая, сменила свое название и продолжает работать в прежнем режиме.

Переливание плазмы крови, в которой сконцентрированы белки, питательные вещества и ферменты, используется в медицине, но исключительно по медицинским показаниям. Вопрос же о том, насколько целесообразно переливание крови и плазмы в целях омоложения, до сих пор остается открытым.

Группа ученых из Калифорнийского университета в Беркли, приводит доводы в пользу нового метода омоложения. Согласно их исследованию, для получения подобного эффекта достаточно просто разбавить плазму крови самого пациента физраствором с альбумином.