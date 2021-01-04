Леонид Слуцкий прокомментировал заявление представителя Байдена о продлении СНВ-3 и «российских кибератаках»

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4 января 2021, 22:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на слова представителя Джо Байдена о намерении продлить СНВ-3 и наказать виновных в проведении кибератак, которые связывают с Россией.

«Прогнозируемые сигналы поступают от представителей команды Байдена. Джейк Салливан, которого избранный президент США намерен назначить советником по безопасности, заявил о намерении договариваться по вопросу продления ДСНВ (СНВ-3), одновременно повторив «мантры» о необходимости «наказания» виновных в мифических кибератаках, которые продолжают приписывать России», - отметил Слуцкий.

По словам депутата Госдумы, договор СНВ-3 действительно нуждается в продлении, в первую очередь, для гарантии необрушения системы ядерного сдерживания.

«Позиция России известна: мы выступаем за его пролонгацию в принципе и готовы обсуждать варианты по срокам. Но времени для этого практически не остаётся, поскольку ДСНВ может прекратить своё существование уже почти через месяц - 5 февраля. Поэтому, для его успешного продления американская сторона должна объявить свою волю как можно скорее, в идеале прямо в день инаугурации Джо Байдена 20 января. Тогда шанс спасти СНВ-3 остаётся», - подчеркнул Леонид Слуцкий.

В то же время российский депутат считает, что заявление относительно кибератак является признаком преемственности антироссийского курса администраций Трампа и Обамы. Он отметил, что Байден был одним из тех, кто запускал маховик сдерживания России.

«Однако попытки «наказать» в стиле очередного highly likely вряд ли будут иметь какой-то результат. Это очевидно», - заключил Леонид Слуцкий.