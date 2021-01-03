На Украине разгорается конституционный кризис

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3 января 2021, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Конституционного суда (КСУ) Александром Тупицким продолжает развиваться. Вопрос о временном отстранении Тупицкого от должности будет рассмотрен на заседании КСУ пятого января.

В октябре КСУ принял решение аннулировать ряд антикоррупционных законов, в частности, статью УК, которая предусматривала уголовную ответственность за предоставление недостоверных сведений в декларациях чиновников, а также лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) полномочий по проверке деклараций и выявления конфликта интересов. Владимир Зеленский проигнорировал вердикт КСУ и обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить правомерность действий суда.

Венецианская комиссия порекомендовала систему электронного декларирования сохранить и дополнительно к этому создать в Украине орган по отбору судей с участием международных экспертов и представителей гражданского общества. В декабре Зеленским был подписан закон о возобновлении деятельности НАПК.

Одновременно с этим разгорался скандал, сутью которого стала история с карьерным ростом Тупицкого при Януковиче. Тот, в свою очередь, заявил о спланированной акции компрометации его персонально, Конституционного суда - в целом, и пообещал не сдаваться.

28 декабря Тупицкий должен был явиться в Офис Генпрокурора для вручения уведомления о подозрениях в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля. Помимо этого, Офис направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца - до выяснения всех обстоятельств дела. Глава КСУ за уведомлением не явился.

29 декабря Владимир Зеленский подписал указ, отстраняющий Александра Тупицкого от должности на два месяца с мотивировкой: «ради восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса».

КСУ отреагировал незамедлительно:

«С конституционно-правовой точки зрения указ президента Украины является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий».

Судьи утверждают, что Конституция не только не наделяет президента подобным правом, а вообще не предусматривает отстранение судьи от должности, поэтому Зеленский обязан свой указ отменить.

«Укринформ» сообщил, что уже 30 декабря служба охраны не пропустила Александра Тупицкого в здание суда. Благодаря пропуску, оформленному главой секретариата, председатель КСУ все же смог попасть в свой рабочий кабинет. По всей видимости, 5 января история получит дальнейшее развитие.