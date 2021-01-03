Замсоветника Трампа по нацбезопасности Поттинджер назвал «достоверную» теорию происхождения коронавируса

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3 января 2021, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

фото: pixabay.com

Заместитель советника Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттинджер заявил, что возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19 мог выскочить из лаборатории в китайском городе Ухань (провинция Хубэй).

По мнению американского политика, силовика, вспышка началась после того, как в лаборатории произошла «утечка или авария».

В мире пока никто так и не определил, откуда появился коронавирус нового типа.

Поттинджер заявил, что даже лидера Китая теперь отвергают свои ранние утверждения о том, что вирус возник на рынке Ухани.

По информации советника Трампа, последние разведывательные данные указывают на утечку вируса из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от рынка, упоминаемого ранее. «Существует все больше свидетельств того, что лаборатория в Ухане является источником вируса», - сказал Мэтью Поттинджер. Он подчеркнул, что отказ китайских властей разрешить журналистам посетить лабораторию только усилил подозрения, что она - «эпицентр пандемии», сообщает Daily Mail.

Мэтью Поттинджер ранее работал журналистом в Reuters и The Wall Street Journal, семь лет корреспондентом в Китае. Он говорит на мандаринском диалекте китайского языка, В 2005 году он стал морским пехотинцем США и служил офицером военной разведки. Перед службой в Совете национальной безопасности США в 2017 году, он был директором по Азии. Его старший брат - вирусолог Вашингтонского университета.