В России чиновников высшего ранга больше, чем в ведущих мировых державах

Государственное устройство разных стран имеет свои отличия. Количество ведомств и чиновников высшего ранга, призванных к решению государственных задач, в мировых державах тоже различается. Какими силами справляются с этим на самом высшем уровне некоторые страны, мы можем увидеть в нашей небольшой сравнительной характеристике.
Россия
Правительство — 32 человека
глава правительства — премьер-министр
заместителей главы правительства — 10 (в том числе один первый)
министров — 21
Администрация президента — 3 тысячи человек
Аппарат правительства — 1500 человек
Население — 147 миллионов человек
ВВП — 1,5 триллиона долларов.
США
Правительство — 17 человек
глава правительства — президент
заместитель главы правительства (он же вице-президент) — 1
министров — 15
Администрация президента — 500 человек
Отдельного аппарата правительства нет
Население — 328 миллионов человек
ВВП — 21 триллион долларов.
Германия
Правительство – 16 человек
глава правительства — федеральный канцлер
заместитель главы правительства (вице-канцлер) – 1
министров – 15
Население – 83 миллиона человек (2-е место в Европе по численности после России)
ВВП — около 4 триллионов долларов.
Япония
Правительство – 20 человек
глава правительства — премьер-министр
заместитель главы правительства (вице-премьер) – 1
генеральный секретарь Кабинета министров - 1
министров – 17
По численности госслужащих Япония уступает странам Западной Европы или США. Она составляет лишь 40% от численности государственных служащих Великобритании и 50% - в Германии.
Население — 126 миллионов человек,
ВВП - 4,85 триллионов долларов.