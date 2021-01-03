В России чиновников высшего ранга больше, чем в ведущих мировых державах

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3 января 2021, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Государственное устройство разных стран имеет свои отличия. Количество ведомств и чиновников высшего ранга, призванных к решению государственных задач, в мировых державах тоже различается. Какими силами справляются с этим на самом высшем уровне некоторые страны, мы можем увидеть в нашей небольшой сравнительной характеристике.

Россия

Правительство — 32 человека

глава правительства — премьер-министр

заместителей главы правительства — 10 (в том числе один первый)

министров — 21

Администрация президента — 3 тысячи человек

Аппарат правительства — 1500 человек

Население — 147 миллионов человек

ВВП — 1,5 триллиона долларов.

США

Правительство — 17 человек

глава правительства — президент

заместитель главы правительства (он же вице-президент) — 1

министров — 15

Администрация президента — 500 человек

Отдельного аппарата правительства нет

Население — 328 миллионов человек

ВВП — 21 триллион долларов.

Германия

Правительство – 16 человек

глава правительства — федеральный канцлер

заместитель главы правительства (вице-канцлер) – 1

министров – 15

Население – 83 миллиона человек (2-е место в Европе по численности после России)

ВВП — около 4 триллионов долларов.

Япония

Правительство – 20 человек

глава правительства — премьер-министр

заместитель главы правительства (вице-премьер) – 1

генеральный секретарь Кабинета министров - 1

министров – 17

По численности госслужащих Япония уступает странам Западной Европы или США. Она составляет лишь 40% от численности государственных служащих Великобритании и 50% - в Германии.

Население — 126 миллионов человек,

ВВП - 4,85 триллионов долларов.