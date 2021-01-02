Комендантский час в Латвии: полиция возбудила 725 процессов в ночь на 2 января

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2 января 2021, 19:31 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

В Латвии введен с 30 декабря по 4 января комендантский час. С 22:00 до 5:00 жители страны не могут покидать свои дома, а иначе им грозят существенные неприятности.

Только в ночь на 2 января Госполиция Латвии возбудила 725 процессов об административном правонарушении комендантского часа.

Интересно, что в ночь на субботу для контроля соблюдения комендантского часа было привлечено 1623: 1147 сотрудников Госполиции, 169 работников полиции самоуправлений, 30 пограничников и 227 земессаргов.

По информации Госполиции, были проверены 4158 жителей. Правоохранительные органы Латвии отметили, что на жителей страны, которые злостно нарушили правила, наложены серьезные штрафы: во многих случаях штрафы составили 300 евро, 500 евро, 1000 евро, а также было выписано и несколько максимальных штрафов – на 2000 евро.

Почему же некоторые латвийцы не соблюдают новые правила?

По мнению пресс-службы Госполиции, жители страны приводят разные причины…

«Некоторые говорили, что не знают об ограничениях. Некоторые не верят в коронавирус или считают, что на них ограничения не распространяются. Кому-то ночью срочно захотелось сходить за хот-догом, и никто не может запретить ему это сделать».

Более того, комендантский час «продолжится» с 8 по 10 января.

Будет ли комендантский час распространятся на православное Рождество?

Директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис пояснил: «Комендантский час не распространяется на предстоящее православное Рождество. Данный праздник приходится на рабочие дни. Решено применять комендантский час только по выходным, поскольку именно в выходные более высоки риски скопления людей».